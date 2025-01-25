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Мажорка из Лондона и танкист из Вологды. Как главные герои сериала «Ландыши» Катя и Леха заставили всех снова поверить в любовь

Мажорка из Лондона и танкист из Вологды. Как главные герои сериала «Ландыши» Катя и Леха заставили всех снова поверить в любовь

Если в прошлом году тысячи людей обсуждали жестокую реальность 80-х благодаря проекту «Слово пацана», то сейчас у всех на устах совсем другая история: в музыкальной драмеди Александра Карпиловского речь идет о современности и притяжении противоположностей.

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