Мажорка из Лондона и танкист из Вологды. Как главные герои сериала «Ландыши» Катя и Леха заставили всех снова поверить в любовь

Если в прошлом году тысячи людей обсуждали жестокую реальность 80-х благодаря проекту «Слово пацана», то сейчас у всех на устах совсем другая история: в музыкальной драмеди Александра Карпиловского речь идет о современности и притяжении противоположностей.