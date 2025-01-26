Новая статья: Обзор Core Ultra 9 285K: шаг вперёд, два шага назад Intel умеет удивлять. Н...

Новая статья: Обзор Core Ultra 9 285K: шаг вперёд, два шага назадIntel умеет удивлять. Находящаяся в глубоком кризисе компания смогла обновить семейство настольных процессоров так, чтобы сумма положительных перемен в архитектуре и дизайне дала на выходе отрицательный результат источник#Intel.
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