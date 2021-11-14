Опять Лукашенко вешает камень на шею России?

Владимир Воюшин

Никогда Лукашенко сам бы это не сделал. Теперь, где ближе и дешевле, через Турцию, Европа рядом. Чтобы завести курдов и других той географии, рисуется один короткий путь-через Россию. батька бы не посмел, да и это мелкие пакости похожи на главного. И не надо придуряться, там тоже люди и также не дурнее наших.