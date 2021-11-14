автор - За 1000 км от Москвы Туристо Белоруссо! А что в Белоруссии разве нет туристических достопримечательностей и не на что посмотреть? Например, на зубров можно посмотреть.
Опять Лукашенко вешает камень на шею России?
Комментарии
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Владимир Воюшин
Никогда Лукашенко сам бы это не сделал. Теперь, где ближе и дешевле, через Турцию, Европа рядом. Чтобы завести курдов и других той географии, рисуется один короткий путь-через Россию. батька бы не посмел, да и это мелкие пакости похожи на главного. И не надо придуряться, там тоже люди и также не дурнее наших.
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4 час.
Любовь Уваисова
а кто повесил этот камень на шею Европе и всему миру? Сами европейцы под мудрым руководством США ! Вот пусть теперь разбираются своими проделками. Жалко что океан сложно переплыть и пожаловать к америкосам.
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3 час.
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