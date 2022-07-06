Аргументы недели

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Современная литература: жизнь или гибель?

Современная литература: жизнь или гибель?

Евгений Замятин писал так: «Я боюсь, что у русской литературы одно только будущее: её прошлое.» Литература XXI века действительно является большим предметом для полемики.

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