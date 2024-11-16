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КСИР: Иран требует от США $1 трлн компенсации за санкции

КСИР: Иран требует от США $1 трлн компенсации за санкции

Заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Али Шамхани заявил о необходимости компенсации от США в размере $1 трлн за ущерб, причиненный иранской стороне в результате введенных против нее санкций.

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