КСИР: Иран требует от США $1 трлн компенсации за санкции

Заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана генерал Али Шамхани заявил о необходимости компенсации от США в размере $1 трлн за ущерб, причиненный иранской стороне в результате введенных против нее санкций.