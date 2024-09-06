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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Кожевников: «Знарок – ценное приобретение для «Филадельфии». Может и Мичкову с Федотовым поможет там»

Знарок вошел в штаб «Филадельфии», это следует из списка тренеров на официальном сайте команды. Согласно заявке, 61‑летний специалист отвечает в «Филадельфии» за «развитие европейских игроков и консультации по скаутингу».

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