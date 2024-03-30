В Архангельской области открыто 100 ледовых переправ

По последним данным регионального управления МЧС, в регионе действуют 79 транспортных и 21 пешеходная переправыПо последним данным регионального управления МЧС, в регионе действуют 79 транспортных и 21 пешеходная переправыС полным списком действующих ледовых переправ в Архангельской области можно ознакомиться здесь.