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Регион 29

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В Архангельской области открыто 100 ледовых переправ

По последним данным регионального управления МЧС, в регионе действуют 79 транспортных и 21 пешеходная переправыПо последним данным регионального управления МЧС, в регионе действуют 79 транспортных и 21 пешеходная переправыС полным списком действующих ледовых переправ в Архангельской области можно ознакомиться здесь.

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