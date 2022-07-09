Spiegel: Президент Германии Штайнмайер жестко потребовал от Зеленского объяснить отмену его визита в Киев

Поездка должна была состояться в апрелеПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским настойчиво потребовал объяснить отмену его визита в Киев, который должен был состояться в апреле.