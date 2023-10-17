Москву накрыли «Железным куполом» от украинских дронов

ВСУ больше почти не могут бить по столице — признают западные эксперты Константин Ольшанский Фото: Александр Полегенько/ТАСС Российские дроны-«камикадзе» продолжают уничтожать украинскую военно-транспортную инфраструктуру в дельты Дуная.
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