Москву накрыли «Железным куполом» от украинских дронов

ВСУ больше почти не могут бить по столице — признают западные эксперты Константин Ольшанский Фото: Александр Полегенько/ТАСС Российские дроны-«камикадзе» продолжают уничтожать украинскую военно-транспортную инфраструктуру в дельты Дуная.