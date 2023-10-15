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Лайфхак. Дешёвые хот-доги можно есть вместе с салфеткой. Вкус не изменится, а руки останутся чистыми

Лайфхак. Дешёвые хот-доги можно есть вместе с салфеткой. Вкус не изменится, а руки останутся чистыми

- Здравствуйте, я дедушка Ленин. - Ты псих, что ли?! - Сам ты псих, у меня внучку Леной зовут.   В принципе, окружающие делятся на две категории – на тех, кто меня хвалит, и тех, кто совершенно не разбирается в людях.

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