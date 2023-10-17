Постпред Чжан Цзюнь: Китай обеспокоен последствиями блокады Газы Израилем

Пекин обеспокоен последствиями блокады территории Газы израильской стороной. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Чжан Цзюнь, постоянный представитель Китайской Народной Республики при Организации Объединенных Наций.
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