«Этому городу конец»: названы страхи жителей Исландии после извержения вулкана

Вулкан Фаградалсфьялл извергся во второй раз менее чем за месяц в воскресенье утром, через несколько часов после того, как власти проинструктировали жителей покинуть рыбацкий городок на юго-западе острова после того, как “рой” мини-землетрясений предположил, что извержение неизбежно.