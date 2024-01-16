«Этому городу конец»: названы страхи жителей Исландии после извержения вулкана

Вулкан Фаградалсфьялл извергся во второй раз менее чем за месяц в воскресенье утром, через несколько часов после того, как власти проинструктировали жителей покинуть рыбацкий городок на юго-западе острова после того, как “рой” мини-землетрясений предположил, что извержение неизбежно.
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