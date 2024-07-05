Inertia: ВСУ сообщили о проблемах в ДНР из-за тактики ВС России

Ситуация в Донецкой области является критически сложной, заявляют в украинском отряде "Хортица". По словам военных, российские войска не ограничили свои действия и продолжают наносить артиллерийские и беспилотные удары по украинским силам.
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