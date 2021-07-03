СССР-Россия

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Оказывается, профессор Гундаров, заболел коронавирусом

Оказывается, профессор Гундаров, заболел коронавирусом

Оказывается, профессор Гундаров, заболел коронавирусом. Тот самый, который утверждал, что это "простой грипп", маски не нужны, вакцинироваться ни в коем случае не нужно, ну и весь список, ковид-диссидентов, который, он во многом сам и формулировал.

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Ночной кошмар
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