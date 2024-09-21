Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 217 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Рамиль Кавеев
    при такой длительной варке от витаминов останется только вкусНи капли уксуса, ...
  • людмила
    Сахара там немного, и он уже "связанный".Без сахара, муки ...
  • ГАЛИНА САМСОНОВА (Самсонова)
    для чего все укладывать слоями, чтобы потом перемешать ?Три самых вкусных...

Витаминный кладезь: 10 рецептов с сухофруктами

Витаминный кладезь: 10 рецептов с сухофруктами

Пользу сухофруктов сложно переоценить. Большинство витаминов группы В, витамины А и С, необходимые нам железо, кальций, калий и другие минеральные вещества – все это можно найти в высушенных фруктах и ягодах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх