Витаминный кладезь: 10 рецептов с сухофруктами

Пользу сухофруктов сложно переоценить. Большинство витаминов группы В, витамины А и С, необходимые нам железо, кальций, калий и другие минеральные вещества – все это можно найти в высушенных фруктах и ягодах.
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