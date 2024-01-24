В самолетах Boeing обнаружили опасный недостаток

Генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в беседе с NBC News сообщил, что во многих самолетах американского производителя авиационной техники Boeing было обнаружено массовое ослабление болтов .
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