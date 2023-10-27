Снизится ли тариф на газ после Нового года? Ответ Майи Санду

«НАРЭ должно проанализировать затраты и тариф и сообщить нам, возможно ли его снижение». Так ответила глава государства Майя Санду на вопрос, есть ли вероятность снижения тарифа на природный газ после Нового года.
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