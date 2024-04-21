Минобороны: военные РВСН раздали жителям Оренбуржья свыше 450 тысяч литров воды

Российские бойцы ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с начала ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Оренбургской области раздали местным жителям больше 450 тысяч литров питьевой воды.
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