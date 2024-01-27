Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Международных образовательных Рождественских чтений высказался против празднования Дня святого Валентина в России, сказав, что это торжество вызывает «немалые вопросы», сообщает PRIMPRESS.
«Вызывает вопросы». Россияне могут лишиться любимого праздника
Комментарии
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Сергей
Дано пора, а то женщины этот праздник стали воспринимать как второе 8 марта с соответствующими подарками.
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18 час.
Cветлана
Согласно в этом с Патриархом на все сто!!!
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16 час.
Анатолий Кузнецов
Да и кто этот Валентин? Оказывается освящал однополые браки. Так о чем праздник? О чем горюем?
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8 час.
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