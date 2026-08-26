🔥Сильный ветер и сухая погода осложняют тушение крупного пожара в горах Ялты Спасатели оперативно прокладывают рукавные линии по труднодоступной горно-лесной местности и её скалистым выступам.
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🔥Сильный ветер и сухая погода осложняют тушение крупного пожара в горах Ялты Спасатели оперативно прокладывают рукавные линии по труднодоступной горно-лесной местности и её скалистым выступам.