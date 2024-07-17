Идеальные пятки без пемзы, терок и специальных средств: старый проверенный способ

Для того, чтобы сделать кожу стоп мягкой и гладкой в домашних условиях, есть очень много способов. Механическое воздействие с помощь пемз и щеток хоть и дает быстрый эффект, часто способствует еще более быстрому утолщению и сухости кожи в дальнейшем.