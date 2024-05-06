После тяжелой болезни умер актёр Бернард Хилл, сыгравший капитана в фильме "Титаник"

В возрасте 79 лет скончался известный британский актёр Бернард Хилл.Статный артист с аристократической внешностью был широко известен по роли короля Теодена в трилогии "Властелин колец", ректора тюрьмы в "Настоящем преступлении", а также капитана "Титанике".