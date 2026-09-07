Цены на золото падают 7 сентября на фоне ожидания повышения ставки ФРС

В начале торгов 7 сентября цены на золото продолжили снижение на фоне укрепления ожиданий относительно возможного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США.
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