Кассация утвердила 12 лет колонии лидерам общины Виссариона

Кассационный суд оставил без изменения обвинительный приговор по делу руководителей «Церкви последнего завета», известной также как община Виссариона.
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