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Царьград

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Кассация утвердила 12 лет колонии лидерам общины Виссариона

Кассация утвердила 12 лет колонии лидерам общины Виссариона

Кассационный суд оставил без изменения обвинительный приговор по делу руководителей «Церкви последнего завета», известной также как община Виссариона.

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