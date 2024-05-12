«Плохая погода и война»: из-за майских заморозков в России взлетели цены на пшеницу во всём мире

Мировые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что цены начали расти, так как плохая погода и война могут сократить мировые запасы пшеницы, которые находятся на самом низком уровне почти за десятилетие.
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