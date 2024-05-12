Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 441 подписчик

«Плохая погода и война»: из-за майских заморозков в России взлетели цены на пшеницу во всём мире

«Плохая погода и война»: из-за майских заморозков в России взлетели цены на пшеницу во всём мире

Мировые цены на пшеницу выросли до максимума с августа 2023 года, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что цены начали расти, так как плохая погода и война могут сократить мировые запасы пшеницы, которые находятся на самом низком уровне почти за десятилетие.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх