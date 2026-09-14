ЛДПР знает, что делать: партия предлагает свой путь развития Алтайского края

ЛДПР выдвинула 160 кандидатов на выборы в Алтайское Заксобрание С 18 по 20 сентября 2026 года жители Алтайского края будут выбирать новый состав краевого Законодательного Собрания (АКЗС).
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