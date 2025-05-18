Десять человек погибли в результате жестокого нападения боевиков на заповедник дикой природы

Десять человек погибли в результате «жестоких» нападений боевиков, связанных с ИГИЛ (т. н. «Исламское государство» – запрещенная в России террористическая организация), на заповедник дикой природы в Мозамбике.
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