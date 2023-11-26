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Кайла Харрисон: «Надеюсь, Сайборг подерется со мной, но если этого не случится, то это ее проблема. Хочу выбить из нее все дерьмо»

«Я не могу играть в эти игры. Я мама, которая устала. Мне все равно. Надеюсь, Сайборг подерется со мной, но если она этого не сделает, то это ее проблема.

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