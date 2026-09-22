Мошенники рассылают сообщения о якобы купленном за криптовалюту iPhone

Аферисты придумали новую схему обмана, при которой рассылают пользователям уведомления о покупке нового iPhone, якобы совершённой с использованием криптовалюты, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.