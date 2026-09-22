Мошенники рассылают сообщения о якобы купленном за криптовалюту iPhone

Аферисты придумали новую схему обмана, при которой рассылают пользователям уведомления о покупке нового iPhone, якобы совершённой с использованием криптовалюты, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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