Захарова: РФ надеется, что интерес ООН к Курской области — не перформанс

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила надежду, что просьба Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область не является перформансом.
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