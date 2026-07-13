Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Александр Новиков провёл объезд Ленинского района

Александр Новиков провёл объезд Ленинского района

Глава Смоленска уточнил, к чему больше всего замечаний и нареканий, и дал особое поручение начальнику теруправления Глава города Александр Новиков сегодня провёл ранее анонсированный объезд Ленинского района Смоленска.

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