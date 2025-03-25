Самая секретная разведчица СССР: чем прославилась Елизавета Зарубина

Имя Елизаветы Горской в Советском Союзе не было известно на протяжении десятилетий. Однако именно эта женщина внесла значительную лепту в победу над гитлеровской Германией и в разработку советского атомного оружия.
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