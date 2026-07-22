Готов ли Киев к новому наступлению: прогнозы, которые пугают Юлия ЧелкановаИзвестный британский военный эксперт Александр Меркурис обнародовал прогноз, согласно которому российская армия не только последовательно сжимает кольцо вокруг Славянско-Краматорской агломерации, но и параллельно создаёт условия для масштабного наступления на северном направлении.