Готов ли Киев к новому наступлению: прогнозы, которые пугают Юлия ЧелкановаИзвестный британский военный эксперт Александр Меркурис обнародовал прогноз, согласно которому российская армия не только последовательно сжимает кольцо вокруг Славянско-Краматорской агломерации, но и параллельно создаёт условия для масштабного наступления на северном направлении.
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