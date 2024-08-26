В АТОР не согласились с прогнозом подорожания на 25% летнего отдыха в 2025 году

Пока нет факторов, которые свидетельствовали бы о возможном росте стоимости летнего отдыха в 2025 году на 25%, это радикальный прогноз, заявил в беседе с RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян.