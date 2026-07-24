Евгений Первышов встретился с делегацией атомной подводной лодки "Тамбов"

Глава региона Евгений Первышов провёл рабочую встречу с делегацией атомной подводной лодки "Тамбов". Обсуждались вопросы развития шефских связей между областью и экипажем корабля, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии