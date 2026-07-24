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Новости Тамбова

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Евгений Первышов встретился с делегацией атомной подводной лодки "Тамбов"

Евгений Первышов встретился с делегацией атомной подводной лодки "Тамбов"

Глава региона Евгений Первышов провёл рабочую встречу с делегацией атомной подводной лодки "Тамбов". Обсуждались вопросы развития шефских связей между областью и экипажем корабля, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

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