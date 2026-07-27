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Орловской ассоциации крестьянских хозяйств «Виктория» вынесли предостережение

Орловской ассоциации крестьянских хозяйств «Виктория» вынесли предостережение

Специалисты Россельхознадзора обнаружили нарушения при обороте зерна в ООО «АКХ “Виктория”». В июле специалисты ведомства выяснили, что хозяйство реализовало 73 тонны сои без оформления обязательной декларации соответствия требованиям техрегламента «О безопасности зерна».

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