В Симферополе открылась школа медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями ЦНС

На базе неврологического отделения Республиканской клинической больницы имени Семашко впервые в Крыму заработала Школа медицинской реабилитации для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и их родственников.
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