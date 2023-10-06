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Крупнейшая потеря: О чем молчит Киев и что случится уже через 8 недель?

Украинская армия пытается закрепиться на Запорожском фронте, идёт мощный накат.

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