Депутат Госдумы Шеремет: СВО должна получить статус контртеррористической

Специальная военная операция (СВО) России должна получить статус контртеррористической (КТО). Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, комментируя получение Москвой фактов причастности Киева к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» в Московской области.
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