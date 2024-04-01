Депутат Госдумы Шеремет: СВО должна получить статус контртеррористической

Специальная военная операция (СВО) России должна получить статус контртеррористической (КТО). Об этом заявил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, комментируя получение Москвой фактов причастности Киева к террористическому акту в «Крокус Сити Холле» в Московской области.