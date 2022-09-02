Вооруженные сил Украины понесли огромные потери при попытке захватить Запорожскую атомную станцию. Как сообщает «Свободная Пресса», киевское командование отправило на эту миссию 700 спецназовцев, рассчитывая использовать тактику «тысячи порезов».
Вооруженные сил Украины понесли огромные потери при попытке захватить Запорожскую атомную станцию. Как сообщает «Свободная Пресса», киевское командование отправило на эту миссию 700 спецназовцев, рассчитывая использовать тактику «тысячи порезов».
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