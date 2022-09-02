Вооруженные сил Украины понесли огромные потери при попытке захватить Запорожскую атомную станцию. Как сообщает «Свободная Пресса», киевское командование отправило на эту миссию 700 спецназовцев, рассчитывая использовать тактику «тысячи порезов».