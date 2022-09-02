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Тактика «тысячи порезов» не спасла ВСУ от разгрома при попытке захватить Запорожскую АЭС

Тактика «тысячи порезов» не спасла ВСУ от разгрома при попытке захватить Запорожскую АЭС

Вооруженные сил Украины понесли огромные потери при попытке захватить Запорожскую атомную станцию. Как сообщает «Свободная Пресса», киевское командование отправило на эту миссию 700 спецназовцев, рассчитывая использовать тактику «тысячи порезов».

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