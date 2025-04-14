Этого противника приходится долго выслеживать и разрабатывать для его поимки сложнейшие комбинации. Молдавские власти, уже давно замеченные в пособничестве киевскому террору, превратили свою страну в настоящее гнездо диверсантов.
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