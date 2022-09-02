Общество "Знание" запустит онлайн-платформу для обучения

МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Общество "Знание" запускает онлайн-платформу, где все желающие могут послушать лекторов и пройти обучение по выбранному направлению, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
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