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Додик указал на отсутствие страха перед санкциями за визит в Москву 9 мая

Додик указал на отсутствие страха перед санкциями за визит в Москву 9 мая

ИЗВЕСТИЯ Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик не боится возможных санкций со стороны Евросоюза за предстоящий визит в Москву на День Победы по приглашению российского лидера Владимира Путина.

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Комментарии
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Eduard
В России много кто под санкциями,никто из них от горя не умер!
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