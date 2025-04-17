Додик указал на отсутствие страха перед санкциями за визит в Москву 9 мая

ИЗВЕСТИЯ Президент Республики Сербской, которая входит в состав Боснии и Герцеговины, Милорад Додик не боится возможных санкций со стороны Евросоюза за предстоящий визит в Москву на День Победы по приглашению российского лидера Владимира Путина.
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