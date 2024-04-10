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«Миннесота» проиграла «Колорадо», Капризов забил гол, Маккиннон сделал хет-трик и приблизился к Кучерову

«Миннесота» проиграла «Колорадо», Капризов забил гол, Маккиннон сделал хет-трик и приблизился к Кучерову

«Колорадо» на своей площадке уверенно победил «Миннесоту» — 5:2. Лидер «Эвеланш» Натан Маккиннон забросил три шайбы, добавил к ним голевую передачу и сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке лучших бомбардиров НХЛ-2023/24.

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