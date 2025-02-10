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Особняк за 180 млн рублей: ростовский бизнесмен распродаёт имущество

Особняк за 180 млн рублей: ростовский бизнесмен распродаёт имущество

Это огромный дом площадью 1000 квадратных метров.Ростовский бизнесмен Игорь Лазуренко выставил на продажу свой особняк за 180 миллионов рублей.

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