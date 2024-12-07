Инструкция адвоката штабного судьи по уничтожению Русского мира (I)

Яна ШЕЛЕСТОВА Хельсинкская комиссия, а проще говоря – Комиссия по безопасности и сотрудничеству в Европе при конгрессе США, с 1976 года возложившая на себя обязанность «отвечать за поддержку демократии и прав человека» в СССР, а затем в постсоветских государствах, опубликовала доклад «Борьба с Россией: подготовка к долгосрочной российской угрозе».