В Израиле создали около 50 отрядов самообороны из-за обострения в Газе и Ливане

В министерстве национальной безопасности Израиля заявили, что в стране было создано около 50 отрядов самообороны из-за обострения ситуации в сфере безопасности на фоне новой эскалации палестино-израильского конфликта и эскалации напряженности на ливано-израильской границе.
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