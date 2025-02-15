Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Запад должен сделать ряд жестов доброй воли

Минутка  прожектов.Вчера  во время  очередного   мюнхенского   сговора    главный  гинеколог  старой  дыры  Европы    Урсула фон дер Ляйен, или  как  там её,  потребовала от президента России Владимира Путина доказать, что он хочет мира в украинском конфликте.

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