Дмитриев: РФ и США обсуждают восстановление ряда экономических проектов

ТАСС/Дмитрий Феоктистов Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что представители РФ и США обсуждают восстановление сотрудничества по ряду экономических проектов.
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