В 2022 году на Северо-Западе России отремонтируют более 300 км федеральных трасс

Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь.
Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь.
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