Neva.Today

8 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей BABAI
    чмо сосущее у собаки!🐕‍🦺Проживающий в Исп...
  • Леонид Никоноров
    Беглов его услышал , по - этому и не подготовил город к зиме !!!Синоптик спрогноз...
  • Леонид Никоноров
    Вдруг откуда не возьмись в ноябре появился снег , а именные лопаты ещё не готовы !!!В Петербурге выпа...

В 2022 году на Северо-Западе России отремонтируют более 300 км федеральных трасс

В 2022 году на Северо-Западе России отремонтируют более 300 км федеральных трасс

Благодаря собираемым «Платоном» статистическим данным, средства, поступающие от госсистемы в Федеральный дорожный фонд, могут быть направлены именно на те объекты транспортной инфраструктуры, которым капитальный ремонт необходим в первую очередь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх